Подозреваемый в госизмене экс-замминистра вышел из СИЗО под залог

Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог

Подозреваемый в госизмене экс-заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора после внесения 570 тысяч гривен залога.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на адвоката экс-чиновника Сергея Стретовича.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", – сказал он.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО в среду, 20 ноября. Залог внесли родственники.

Как ранее сообщал Фокус:

22 октября в аэропорту "Борисполь" Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко. По данным следствия, он вместе с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" заключили с иностранной компанией заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн долларов.

В конце октября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко.

В ноябре Киевский апелляционный суд принял решение снизить залог с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.