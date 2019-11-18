Подозреваемому в госизмене экс-замминистра уменьшили залог в 6 раз

Юрия Бровченко оставили под арестом, но залог уменьшили с 3,4 млн грн до 570 тысяч грн

Подозреваемого в госизмене бывшего заместителя министра экономического развития Украины Юрия Бровченко оставили под арестом.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает Gazeta.ua со ссылкой на "Українські Новини".

Он уточнил, что Киевский апелляционный суд принял решение снизить залог с 3,4 млн грн до 570 тыс. грн.

Бровченко пока находится в СИЗО, так как из-за ошибки залог за него внесли на неправильный счет, сообщил адвокат.

Стретович заявил, что эта проблема решается и в ближайшее время Бровченко выйдет из СИЗО.

Как ранее сообщал Фокус:

22 октября в аэропорту "Борисполь" Служба безопасности Украины задержала экс-заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко. По данным следствия, он вместе с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" заключили с иностранной компанией заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн долларов.

В конце октября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко.