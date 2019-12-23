Украина прекратила экспорт коньяка и шампанского. Навсегда

Для Украины закончился переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Поэтому Торгово-промышленная палата (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на алкогольные напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес". Об этом сообщил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран.

В приложении 3 регламента Европейского парламента и Совета, указано, что странами происхождения, которые могут использовать эти названия, соответственно являются Франция, Италия и Испания.

Отныне из Украины будут экспортироваться вино игристое и бренди.

Напомним, что коньяк, арманьяк и шампанское могут производиться только в одноименных провинциях Франции и при соблюдении строгих правил. Производители в других регионах Франции, как и во всем мире должны использовать наименования "бренди" и "игристое вино".

Граппа – это вид бренди, производимый в Италии и защищенный по географическому признаку в Европейском союзе. Однако это название разрешено использовать для бренди, произведенного в США по схожей технологии.

Бренди де херес (хересный бренди) может производиться только на юге Испании. Его выдержка производится в области, называемой "Хересным треугольником".

Географическое указание – это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название – "набел рассольный". Название "Фета" защищено в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.