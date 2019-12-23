Кабмин планирует снизить налоги для тех, кто зарабатывает меньше, – Верланов

Кабмин в следующем году будет работать над введением в Украине дифференцированной системы налогообложения.

Об этом в эфире ТК "Украина" рассказал глава Госналоговой службы Сергей Верланов.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы будет рассматриваться вопрос изменения налоговых ставок на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцированной", – заявил Верланов.

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При этом, налоговики обещают снизить давление на "наименьшие зарплаты". В то же время, что конкретно подразумевается под "наименьшими зарплатами", Верланов не уточнил.

Также главный налоговик в Украине отметил, что в стране есть плательщики, которые не платят налоги.

"Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – сделать так, чтобы платили все. Это позволит снижать налоги", – добавил он.

Сейчас налоговая ставка на почти все виды дохода установлена на уровне 18%. С полным списком НДФЛ можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр экономики Тимофей Милованов предложил к обсуждению несколько решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

В Украине введен единый казначейский счет для уплаты налогов и ЕСВ.