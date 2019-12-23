Ощадбанк закроет до 600 отделений в 2020 году, – глава набсовета

В ходе оптимизации сети Ощадбанка в 2020 году количество филиалов и отделений планируется сократить с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс. Об этом в интервью изданию FinClub сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин.

Она также сказала, что банк уже обновил около 650 отделений, но около 1,8 тыс. филиалов все еще работают по-старому. Затягивать процесс обновления отделений в банке не намерены из-за того, что это негативно влияет на эффективность работы.

Апин добавила, что в финучреждении также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

По данным на 1 июля 2029 года больше всего отделений было по-прежнему в государственных Ощадбанке (2487) и Приватбанке (1987). Далее с большим отрывом идут частные "Райффайзен банк Аваль" (502) и УкрСиббанк (298). На пятом месте находится "Альфа-банк" (250).

Топ-20 банков по количеству отделений (данные НБУ)

Как ранее сообщал Фокус: