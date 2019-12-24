Пропал Калабуховский дом. Разрешат ли взламывать квартиры должникам

Взломают дверь не только из-за аварии, но и из-за долгов

Группа народных депутатов предложила внести ряд поправок в различные законы и в частности "О жилищно-коммунальных услугах". Законопроект №2458 получил одобрение профильного комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. Но среди поправок есть одна ставшая уже скандальной, та самая, что разрешает коммунальным службам "несанкционированный доступ" к жилью должника.

"Подобная процедура работала и до этого законопроекта, но лишь в неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества. Если есть риск возникновения аварии или для ее ликвидации. Но теперь статью закона предлагают дописать словами "а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальных услуг", что нарушает гарантированную Конституцией неприкосновенность жилья", – говорит Фокусу Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.

Еще до этой поправки в законопроекте коммунальщики могли и отключали должников. По словам Олега Попенко, главы комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА, газовщики при наличии долга больше чем 1-2 месяца, или определённой суммы, самостоятельно проникают во дворы и отключают газ. Если говорить о сумме долга, то для всех она отдельная, для поставщиков электроэнергии достаточно и месячного долга, чтобы отключить квартиру от сети, а ЖЭКи чаще всего ждут, чтобы сумма была хотя бы 3000-4000 грн, и лишь потом "режут провода".

По мнению экспертов, на сегодняшний день даже полиция не имеет столько прав на проникновение в жилище, какими хотят "наградить" коммунальщиков. Более того, церемониться с входной дверью явно никто не будет – выломают, даже с помощью топора, и оплачивать ремонт, конечно, не станут.

Топор против ружья

"С одной стороны, нарушать право частной собственности – это абсурд. С другой – неуплата по счетам, возможно, очень скоро будет приводить к отключению целых домов от услуг. И вопрос, что делать с должниками, встанет очень остро. Я бы ожидал больших проблем в тех случаях, когда должник находится в помещении и пытается обороняться от тех, кто пришёл отключать его от услуги за неуплату. В нашей стране этот вопрос пока лежит в правовом вакууме", – говорит Фокусу Алексей Тихонов, советник заместитель мэра Киева, эксперт в сфере благоустройства и ЖХК.

Опасения эксперта не безосновательны. В начале ноября в Святошинском районе Киева мужчина применил огнестрельное оружие против соседей. Недобросовестный жилец имел долги за тепло и электричество и самопроизвольно подключился к общей электросети. Когда жильцы дома и руководство ОСМД пришли к нему с претензией и попытались отключить должника от коммуникаций, мужчина дважды выстрелил из ружья в ногу соседу.

И вот тут возникает резонный вопрос – а что же тогда делать с должниками и как бороться с недобросовестными жильцами?

"Борьба с должниками должна проходить через систему пени и штрафов. На сегодня пеня за неуплату коммунальных услуг составляет 3,6% годовых, что выше инфляции и ставки по депозитам в банке. Т. е. должник может держать деньги на депозите под 15% и через год спокойно оплатить разницу, да ещё и с прибылью. Поэтому необходимо, чтобы пеня была как минимум 36% годовых, но касалось обеих сторон, как потребителя, так и поставщика услуг", – считает Олег Попенко, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА.

Все эксперты сходятся во мнении, что процедура "несанкционированного доступа" к жилью должна быть чётко прописана в подзаконных актах. Начинаться всё должно с претензии к должнику, затем суд, и вот только после решения суда могут возникать коммунальщики с "топорами".

Кто автор этой скандальной правки – неизвестно. Более того, пояснения к ней в законопроекте нет, да и никто из депутатов не решается брать на себя ответственность за эту инициативу.

"Эта правка нужна была в первую очередь монополистам. Сумма задолженности жителей Украины составляет на сегодня более 60 млрд гривен, и, что характерно, она не падает. Решить вопрос задолженности через судебную систему очень сложно и длительно по времени. Поэтому они решили пойти другим, более простым путем", – говорит Олег Попенко.

Но перед тем как вносить подобные изменения, необходимо параллельно внести изменения в десятки законов и подзаконных актов. Ведь во многих странах Европы доступ представителям поставщиков коммунальных услуг должен быть предоставлен в обязательном порядке, но это точно не так, как прописано в нынешних украинских законах.