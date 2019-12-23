Цена на газ в декабрьской платежке снизится на 10-13%, – Герус

Договоренность с РФ о продлении транзита газа через Украину в положительном ключе скажется на конечной цене на газ для потребителей.

Об этом нардеп и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил в эфире hromadske.

По его словам, в платежках, которые украинцы получат в начале января цена будет на целых 11-13% ниже, чем в ноябре.

"И в платежках за январь роста цен скорее всего не будет, а возможно будет некоторое снижение. То есть это определенное такое тарифное спокойствие", – говорит Герус.

"Я думаю, что эту зиму сможем спокойно пройти, и каких-то страшилок о росте тарифов не нужно бояться", – добавил нардеп.

В то же время, Герус отметил, что после достижения договоренности по транзиту газа на европейских биржах начала падать цена на газ.

"Если цена идет вниз в Европе, вместе с тем цена пойдет вниз либо не будет расти и в Украине", – делится мнением он.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".