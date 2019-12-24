НБУ укрепил курс гривны к доллару до нового максимума за четыре года
Национальный банк на 26 декабря установил официальный курс на уровне 23,26 грн за доллар, тем самым укрепив гривну на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Тем самым курс гривны к доллару достиг нового максимума за четыре года. Выше он был только 28 декабря 2015 года – 23,14 грн.
Курс гривны к евро на 26 декабря установлен на уровне 25,77 грн. Выше он был только 13 января 2016 года – 25,21 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что правление НБУ допустило грубые ошибки в конце 2018 – начале 2019 годов при установлении учетной ставки. И это, возможно, является признаками направленного торможения развития страны.
- Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера парламента Дмитрия Разумкова лишить выплат 81-го депутата, которые пропустили более 30% голосований или 50% заседаний парламентских комитетов.