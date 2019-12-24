НБУ укрепил курс гривны к доллару до нового максимума за четыре года

Национальный банк на 26 декабря установил официальный курс на уровне 23,26 грн за доллар, тем самым укрепив гривну на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Тем самым курс гривны к доллару достиг нового максимума за четыре года. Выше он был только 28 декабря 2015 года – 23,14 грн.

Курс гривны к евро на 26 декабря установлен на уровне 25,77 грн. Выше он был только 13 января 2016 года – 25,21 грн.

Как ранее сообщал Фокус: