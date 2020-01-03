25 жалоб в день – статистика "Новой таможни"

С 22 ноября по 31 декабря, за 6,5 недель работы новой Государственной таможенной службы (ГТС) в среднем поступало 25 жалоб в день. Об этом сообщил в Facebook руководитель ГТС Максим Нефьодов.

Почти на все жалобы предоставлен ответ. "Пока мы не можем определить, насколько ответ удовлетворил жалобщика, но машина точно работает, – считает Нефьодов. – 240 жалоб пришло через веб-портал, 730 – череза правительственный контакт-центр. Интернет пока проигрывает "ламповым" технологиям, так как требует от заявителя иметь ЭЦП".

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Но руководитель ГТС напоминает, что и возможностей электронный кабинет заявителя предоставляет больше: история, документы, статус жалобы и т.д.

Как ранее сообщал Фокус: