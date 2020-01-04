За гектарами, в очередь! В Раду внесен измененный законопроект о рынке земли: кто сможет ее купить

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил на своей странице в Facebook, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом. Сравнительная таблица с поправками к законопроекту уже опубликована на сайте Верховной Рады.

"Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте ВРУ", – написал Милованов в соцсети .

По словам чиновника, в законопроекте появилась норма о продаже земли иностранцам только после референдума, а также о праве покупать землю только украинскими гражданами или юридическими лицами, основанными гражданами Украины. Устанавливается ограничение на право владеть землей в 10 тысяч гектаров в одни руки.

"Как считаются ограничения - например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 тысяч га. Тогда, считается, что человек выбрал 1/4 от 8 тысяч равно 2 тысяч га. И еще может докупить 8 тысяч га. Нет ограничений на связанные между собой лица", – разъяснил Милованов.

Он также отметил, что становиться собственниками земли могут и банки, но только через взыскание залога из-за невыплаты кредита.

"Ограничение в 10 тысяч га на банки не распространяется. Банки должны продать землю полученную в качестве залога в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остаток возвращает банку", – заявил Милованов.

Согласно тексту законопроекта, собственником земли в Украине смогут быть:

Граждане Украины;

Украинские компании, созданные и зарегистрированные по законодательству нашей страны, участниками которых могут быть только граждане Украины и/или государство и/или территориальные громады;

Территориальные громады;

Государство;

Банки и кредитные учреждения, если земельный участок является предметом залога. Такие участки должны быть отчуждены финучреждениями на торгах в течение 2 лет со дня приобретения права собственности;

Компании, учредителями или конечными бенефициарами которых являются иностранцы (со дня и при условии одобрения на референдуме).

Рынок земли будет закрыт для:

Компаний, участниками или бенефициарами которых являются иностранцы, если объект их интереса – участки в государственной и коммунальной собственности или паи, выделенные ближе 50 км от госграницы Украины (кроме госграницы, которая проходит по морю);

Российских компаний;

Бывших или действующих членов террористических организаций;

Компаний, участниками или бенефициарами которых являются иностранные государства;

Предприятия, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах или которых установить невозможно;

Частные лица и предприятия под санкциями;

Компании из списка тех, кто не сотрудничает в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Проектом закона также предусмотрено, что расчеты при покупке/продаже земли проводятся только в безналичной форме. Не допускается приобретения права собственности по возмездным договорам при отсутствии документов, подтверждающих источники происхождения средств или других активов, за счет которых приобретается такое право.

Поправки к законопроекту уже получили критические замечания со стороны аналитиков. Так, экономист Владимир Рапопорт, комментируя изменения к закону о рынке земли у себя в Facebook, отметил, что новый закон может пагубно сказаться на конкуренции и не допустить к владению землей наиболее эффективных сельхозпроизводителей. В частности требование показать происхождение средств для покупки земли может сыграть злую шутку для украинских фермеров.

"Большинство… фермеров вели расчеты за кэш или другими способами, от которых документов не осталось. И они теперь не смогут купить землю, т.к. не предъявят источники средств. Если, конечно, не имеют личных отношений с чиновниками, проверяющими эти источники. То есть, сделано все, чтобы убрать конкуренцию, не допустить к владению землей наиболее эффективных сельхозпроизводителей", – написал Рапопорт.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.