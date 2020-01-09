Украина уже ощутила потери от запуска "Турецкого потока"
Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января этого года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже получают газ не через Украину, а по газопроводу "Турецкий поток". В результате ожидается, что по этой причине снижение объема транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 млрд кубометров.
Но поскольку в Балканском регионе появилось больше газа, на основе Трансбалканского газопровода Украина создала новый коридор для поставок себе газа из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн кубометров в сутки. По словам Макогона, тестовые поставки начнутся уже в январе.
- 8 января в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
- Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".
- В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".
- В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".
- В ноябре 2019 года вторую нитку "Турецкого потока" заполнили газом.