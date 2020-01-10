Валюта может продолжать дорожать до 14 января, – прогноз экспертов
На 10 января Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 24,12 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс гривны упал на 28 копеек.
Курс евро – 26,80 гривен, что на 31 копейку больше, чем было 9 января.
Таким образом, обе валюты продолжают дорожать.
Динамика курса гривны к доллару
Динамика курса гривны к евро
Пока гривне не помогают ни продажи валюты на межбанке, купленной за праздники обменками у населения, ни общий психологический настрой рынка на дальнейшее укрепление гривни, ни заявления правительства о росте экономики в ближайшие месяцы.
К тому же валюту начали покупать для репатриации дивидендов, а экспортеры стали немного придерживать валютную выручку (зачем продавать сегодня, если завтра будет дороже). НБУ 3 января купил $50 млн и дополнительно снизил предложения на торгах.
Все это привело к недостатку валюты на торгах 8 и 9 января.
Возможно, ситуация изменится, если нерезиденты примут активное участие в аукционе Минфина по размещению ОВГЗ, запланированном на 14 января.
Напомним, что из-за крепкого курса гривны государственный бюджет в 2019 году недополучил около 3% запланированных доходов.
Как ранее сообщал Фокус:
- По мнению министра єкономики Тимофея Милованова, курс гривны в 2020 году будет трудно предсказуемым.
- Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова считает, что для нацвалюты сейчас нет никаких внешних угроз, чтобы она девальвировала.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.