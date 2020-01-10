Валюта может продолжать дорожать до 14 января, – прогноз экспертов

На валютном рынке ощущается недостаток предложения долларов и евро

На 10 января Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 24,12 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс гривны упал на 28 копеек.

Курс евро – 26,80 гривен, что на 31 копейку больше, чем было 9 января.

Таким образом, обе валюты продолжают дорожать.

Динамика курса гривны к доллару

Динамика курса гривны к евро

Главной причиной падения гривны аналитики портала "Минфин" считают определенное давление на рынок со стороны покупателей валюты. Скорее всего происходящее – это коррекция курса при отсутствии на валютных торгах валюты, поступающей под аукционы Минфина по продаже ОВГЗ.

Пока гривне не помогают ни продажи валюты на межбанке, купленной за праздники обменками у населения, ни общий психологический настрой рынка на дальнейшее укрепление гривни, ни заявления правительства о росте экономики в ближайшие месяцы.

К тому же валюту начали покупать для репатриации дивидендов, а экспортеры стали немного придерживать валютную выручку (зачем продавать сегодня, если завтра будет дороже). НБУ 3 января купил $50 млн и дополнительно снизил предложения на торгах.

Все это привело к недостатку валюты на торгах 8 и 9 января.

Возможно, ситуация изменится, если нерезиденты примут активное участие в аукционе Минфина по размещению ОВГЗ, запланированном на 14 января.

Напомним, что из-за крепкого курса гривны государственный бюджет в 2019 году недополучил около 3% запланированных доходов.

Как ранее сообщал Фокус: