Только IBAN – завершен переход на международный стандарт банковских счетов
С 13 января для проведения расчетов всех клиентов украинских банков используются только счета, представленные в международном стандарте IBAN. Об этом сообщил Нацбанк.
Регулятор считает, что этот стандарт упрощает оформление расчетных документов, так как сокращает количество реквизитов, которые необходимо указывать.
IBAN-счета состоят из 29 буквенных и цифровых символов. Расположены они в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.
Напомним, что переход украинских банков на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 года. Уже 1 ноября банки полностью перешли на этот стандарт. Но до 12 января 2020-го финучреждения принимали к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или указан только IBAN-счет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинские банки все еще не придерживаются многих положений закона о потребительском кредитовании, несмотря на некоторые улучшения.
- Нацбанк подал иск против депутата от фракции "Слуги народа" Александра Дубинского о защите своей деловой репутации.
- За первые 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, превысив в 3,5 раз показатель за аналогичный период прошлого года.