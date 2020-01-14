Украина вошла в лидеры мировых экспортеров курятины

Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Победы в агро. Первая. Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд", – написал он.

Также министр сообщил, что ЕС выдал разрешения на импорт 58 тысяч тонн украинской пшеницы в рамках первого распределения тарифной квоты (TRQ) на 2020 год. Это, по мнению Милованова, можно считать второй победой.

"Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы", – отметил Милованов.

Как писал Фокус:

Ранее украинским производителям разрешили экспортировать в Сингапур мясо птицы и продуктов из него, а также столовые яйца и яичные продукты.