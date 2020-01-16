Минфин начал формирование рабочей группы по налоговой реформе

На текущей неделе начинается формирование рабочей группы по налоговой реформе. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года.

"Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", – сказала она

Группа начнет работу с диагностики налоговой системы.

"Мы не делали комплексной диагностики с 2015 года. Она покажет, где мы находимся в сравнении с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу и рынки. Потом вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", – пообещала министр.

Как ранее сообщал Фокус: