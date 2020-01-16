Новая финансовая стратегия Украины: сокращение теневой экономики до 20% ВВП
2020-01-16 12:56:29
Стратегия заменит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года
Регуляторы финансового рынка подписали 16 января Стратегию финансового сектора до 2025 года. Об этом сообщил НБУ.
Она предусматривает развитие финрынка по пяти основным направлениям:
- укрепление финансовой стабильности;
- макроэкономическое развитие и рост экономики;
- развитие финансовых рынков;
- расширение финансовой инклюзии;
- внедрение инноваций.
Кроме того, среди целей стратегии:
- внедрение плана действий BEPS (он должен предотвратить вывод прибыли за границу);
- международный обмен информацией по единому стандарту (CRS);
- сокращение теневой экономики с 30% ВВП до менее 20%;
- сокращение доли неработающих кредитов за пять лет с 52,9% до менее 10%, а доли валютных депозитов – с 41,7% до менее 30%;
- сокращение госдолга с 52,3% ВВП до менее 40%;
- увеличение доли госдолга в национальной валюте с 33,4% до свыше 50%.
Стратегия заменит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года. С отчетом об ее исполнении можно познакомится на сайте НБУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.
- Остаток средств на Едином казначейском счете за декабрь сократился на 68% с 55,0 млрд грн на 1 декабря до 17,5 млрд грн на 1 января. Однако такая сумма – рекордная для начала года.
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