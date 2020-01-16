Рада поддержала два больших налоговых законопроекта

Верховная Рада приняла в целом налоговые законопроекты №1209-1 и №1210.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Предполагается, что новые законы усовершенствуют процедуру администрирования налогов и сборов. Также благодаря ним должен улучшиться имидж Украины на международной арене.

Среди прочего по администрированию налогов законы предусматривают:

- введение в пределах Налогового кодекса принципа виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения;

- определение требований к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов;

- закрепление перечня налоговых правонарушений контролирующих органов;

- закрепление материальной ответственности органа за неправомерные действия его должностных лиц.

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В части имплементации положений Плана действий BEPS:

- вводится концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица;

- вводится трехуровневая структура документации для международных групп компаний;

- имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний;

- определен порядок проведения процедуры взаимного согласования;

- вводится концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей.

В части местных налогов и сборов:

- вводится унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам;

- отменяется обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию решений об установлении местных налогов и сборов;

- отменяются льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество;

- отменяется для плательщиков I - III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога (в случае сдачи в аренду недвижимости на участках).

Также законопроекты вносят изменения в администрирование налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентную плату и пр.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр экономики Тимофей Милованов предложил к обсуждению несколько решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

В Украине введен единый казначейский счет для уплаты налогов и ЕСВ.