Рада поддержала два больших налоговых законопроекта
Верховная Рада приняла в целом налоговые законопроекты №1209-1 и №1210.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Предполагается, что новые законы усовершенствуют процедуру администрирования налогов и сборов. Также благодаря ним должен улучшиться имидж Украины на международной арене.
Среди прочего по администрированию налогов законы предусматривают:
- введение в пределах Налогового кодекса принципа виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения;
- определение требований к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов;
- закрепление перечня налоговых правонарушений контролирующих органов;
- закрепление материальной ответственности органа за неправомерные действия его должностных лиц.
В части имплементации положений Плана действий BEPS:
- вводится концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица;
- вводится трехуровневая структура документации для международных групп компаний;
- имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний;
- определен порядок проведения процедуры взаимного согласования;
- вводится концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей.
В части местных налогов и сборов:
- вводится унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам;
- отменяется обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию решений об установлении местных налогов и сборов;
- отменяются льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество;
- отменяется для плательщиков I - III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога (в случае сдачи в аренду недвижимости на участках).
Также законопроекты вносят изменения в администрирование налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентную плату и пр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр экономики Тимофей Милованов предложил к обсуждению несколько решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.
- В Украине введен единый казначейский счет для уплаты налогов и ЕСВ.
- Госбюджет на 2020 год впервые не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук.