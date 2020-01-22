В прошлом году промышленность потеряла 1,8%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом, при этом в декабре-2019 к декабрю-2018 снижение составило 7,7%. Об этом сообщил Госстат.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в в стране в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось на 8,3%.

В декабре в сравнении с ноябрем производство уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора – на 1,1%.

В целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года.

Индексы промышленной продукции (в % к соответствующему периоду прошлого года нарастающим итогом)

Как ранее сообщал Фокус: