НБУ: Негативное влияние на украинскую промышленность оказали Brexit и торговая война США и Китая

Дмитрий Сологуб считает сокращение промышленного производства в Украине глобальной тенденцией

Значительное влияние на падения промышленного производства в Украине вызвано глобальной тенденцией, связанной с геополитическими проблемами. Об этом заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб рассказал в интервью Українському тижню.

"Показатели многих украинских экспортеров ухудшились. Есть немало разговоров о том, что это следствие укрепления валютного курса. Да, курс влияет на экспортеров, но в других странах показатели промышленного производства также достаточно негативные. А у них не было такой ревальвации: в прошлом году гривна укрепилась ко всем валютам. То есть значительные трудности в промышленности – это глобальная тенденция, связанная с геополитическими проблемами, торговой войной (США и Китая, – ред.), Brexit и так далее", – говорит Сологуб.

Он добавил, что металлургия и машиностроение достаточно чувствительны к инвестиционным настроениям, а последние пострадали от торговой войны и Brexit. В связи с этим глобальные компании не очень понимали, как будут развиваться события, и ограничивали свою инвестиционную деятельность.

Сологуб отметил, что ситуация в макроэкономическом смысле в стране благоприятная, но для ускорения темпов экономического роста и приближения доходов украинцев до уровня Восточной Европы следует сохранить надлежащую макроэкономическую политику и внедрять структурные реформы.

Напомним, согласно данным Госстата, в ноябре промышленное производство сократилось на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство упало на 4,6%. За 11 месяцев спад промпроизводства к аналогичному периоду 2018-го составил 1,2%.

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