Площадь незарегистрированной земли в Украине сопоставима с площадью Туниса, – СМИ

17 млн га (29%) всех земель в Украине не внесены в кадастровую карту. Об этом говорится в исследовании LIGA.net.

Журналисты издания получили от Минэкономики данные Госгеокадастра с разбивкой по сельсоветам и сопоставили их с официальной информацией о реальной площади регионов.

Оказалось, что в целом по стране не внесены в кадастр 29% земель или около 17 млн га, без учета незарегистрированной земли в Крыму в процентном соотношении этот показатель существенно не изменился – до 28%. По площади, это сопоставимо с размером Туниса (163 тыс. кв м) и Уругвая (176 220).

Из ТОП-5 областей по количеству всей незарегистрированной земли (в % от общей площади) четыре находятся на западе страны. В кадастр не внесены:

62% земель Закарпатской области - 790 000 га.

52% Ивано-Франковской области - 717 000 га.

46% земель во Львовской области - 1 млн га.

42% земель в Луганской области - 1,1 млн га.

40,5% земель в Волынской области - 816 000 га.

Больше всего земель внесено в кадастр в Днепропетровской (86,4%), Черкасской (85,7%), Винницкой (83,8%), Хмельницкой (82,4%) и Запорожской (81,4%) областях.

В ряде городов зарегистрирована почти вся земля (больше 99%) – в Ковеле, Виннице, Староконстантинове, Ивано-Франковске, Харькове, Теплодаре, Новограде-Волынском, Бердичеве, Ровно, Переяславе, Коростене, Броварах, Борисполе, Буче, Измаиле и Одессе.

Проектный менеджер Офиса реформ при Кабмине Андрей Мартын назвал изданию пять причин такого большого количества незарегистрированной земли в Украине. Так, согласно Лесному кодексу, до получения правоустанавливающих документов на землю под лесами их заменяют "планово-картографические материалы лесоустройства". Также в Госгеокадастр не попадают водоемы, не внесены национальные парки и большие военные объекты. Также большие промышленные предприятия часто не заниматься оформлением земель.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.