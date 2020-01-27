На 5–20 копеек: Автогаз начал дешеветь в рознице

Сети АЗС 27 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах на 5–20 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», сообщил отраслевой ресурс Enkorr.

В сети ОККО газ подешевел на 5 копеек, до 13,29 грн/л. Консолидированная сеть неформальной группы "Приват" снизила цены на 6 копеек, до 11,69–11,75 грн/л.

Газ в сетях KLO, Chipo и Marshal подешевел 20 копеек, в "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto – на 5–10 копеек.

Средняя по стране цена снизилась на 4 копейки, до 12,53 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 27 января по сравнению с 24 января, грн/л

Оптовые цены на сжиженный газ начали снижаться с середины декабря прошлого года. На сегодняшний день они упали на 14%. Причиной снижения цен стало перенасыщение рынка топливом.

В 2019 году потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, и достигло 2,03 млн т.

Как ранее сообщал Фокус