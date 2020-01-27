На 5–20 копеек: Автогаз начал дешеветь в рознице
Сети АЗС 27 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах на 5–20 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», сообщил отраслевой ресурс Enkorr.
В сети ОККО газ подешевел на 5 копеек, до 13,29 грн/л. Консолидированная сеть неформальной группы "Приват" снизила цены на 6 копеек, до 11,69–11,75 грн/л.
Газ в сетях KLO, Chipo и Marshal подешевел 20 копеек, в "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto – на 5–10 копеек.
Средняя по стране цена снизилась на 4 копейки, до 12,53 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 27 января по сравнению с 24 января, грн/л
В 2019 году потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, и достигло 2,03 млн т.
Как ранее сообщал Фокус
- Крупные сети АЗС снизили цены в декабре после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- Премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.
- Гончарук заявил, что правоохранители изъяли 4 тысячи тонн горючего на общую сумму 93,4 миллиона гривен у незаконных АЗС. Всего совершено 2,2 тысячи проверок.
- С начала 2020 года в девяти областях страны СБУ выявила и закрыла еще 407 нелегальных заправок.