Укрепление гривны внесло путаницу в динамику госдолга, – Минфин
В абсолютном выражении совокупный госдолг Украины в гривневом эквиваленте за минувший год уменьшился на 7,8% – до 1 трлн 998 млрд грн. Об этом сообщил Минфин.
В то же время в долларовом выражении долг вырос на 7,7% – до $84,4 млрд.
"Расхождения в динамике обусловлены, в частности, укреплением национальной валюты: по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 года - 23,6862 грн/$", – пояснил Минфин.
Отношение государственного и гарантированного государством долга Украины к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно.
Внешний долг за минувший год сократился и в долларовом выражении: с $50,45 млрд до $48,94 млрд, а его доля упала с 64,4% до 58% ВВП.
Согласно данным Госказначейства, в минувшем году государственные внутренние заимствования составили 345,91 млрд грн при погашении внутреннего долга на 261,41 млрд грн. Внешние заимствования – 79,79 млрд грн при погашении 83,8 млрд грн. Дополнительно из бюджета было выплачено 119,25 мрлд грн для обслуживания госдолга.
Динамика госдолга в гривнах (источник: minfin.com.ua)
Динамика госдолга в долларах
- В ноябре 2019 Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым в том числе предполагается создание Долгового агентства. В Минфине отметили, что на данный момент формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Однако эффективность такой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики.
- В сентябре 2019 году размер государственного долга Украины вырос на 1,25% или 1,03 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривен – до 1,998 триллиона гривен.