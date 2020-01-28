Укрепление гривны внесло путаницу в динамику госдолга, – Минфин

В абсолютном выражении совокупный госдолг Украины в гривневом эквиваленте за минувший год уменьшился на 7,8% – до 1 трлн 998 млрд грн. Об этом сообщил Минфин.

В то же время в долларовом выражении долг вырос на 7,7% – до $84,4 млрд.

"Расхождения в динамике обусловлены, в частности, укреплением национальной валюты: по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн/$, а 31 декабря 2019 года - 23,6862 грн/$", – пояснил Минфин.

Отношение государственного и гарантированного государством долга Украины к прогнозному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно.

Внешний долг за минувший год сократился и в долларовом выражении: с $50,45 млрд до $48,94 млрд, а его доля упала с 64,4% до 58% ВВП.

Согласно данным Госказначейства, в минувшем году государственные внутренние заимствования составили 345,91 млрд грн при погашении внутреннего долга на 261,41 млрд грн. Внешние заимствования – 79,79 млрд грн при погашении 83,8 млрд грн. Дополнительно из бюджета было выплачено 119,25 мрлд грн для обслуживания госдолга.

Динамика госдолга в гривнах (источник: minfin.com.ua)

Динамика госдолга в долларах

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