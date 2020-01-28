Кравцов будет уволен – Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение

Исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" (УЗ) могут назначить члена набсовета Желько Марчека, а нынешний глава правления Евгений Кравцов будет уволен. Такое решение принял набсовет 28 января.

Соответствующие документы уже поступили в Кабмин. Об этом сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве.

Напомним, 27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет УЗ рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в УЗ с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года вошел в первый состав правления компании.

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был и.о. председателя правления. Срок его контракта истекает в 2021 году.

3 декабря 2019 года Криклий сказал, что набсовет УЗ рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "уже на следующей неделе".

Тогда же Кравцов говорил, что стратегические государственные предприятия не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с УЗ, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

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