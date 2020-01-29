Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил первый в Украине ипотечный офис

Укргазбанк запустил первый в Украине ипотечный офис. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Для нас, как государственного банка, очень важно совместно с правительством сделать социальный вклад в жизнь украинцев. Мы понимаем насколько актуальной остается проблема собственного жилья для многих семей. Поэтому мы создали первый в Украине ипотечный офис с условиями кредитования, которые будут доступными и не обременительными для большинства украинцев, а также значительно выгоднее аренды жилья", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Читайте также: Укргазбанк и НУФ профинансируют малый и средний бизнес востока Украины

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос от 20% от стоимости жилья.

Узнать о возможной сумме ипотечного кредита в Укргазбанке можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а далее – получить свой ипотечный сертификат.

Как ранее сообщал Фокус:

За месяц после запуска Укргазбанком нового продукта – ЭКО-депозита, средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине, украинцы разместили депозитов на сумму 1, 3 млрд грн.