Украина получила 2,5 млрд долларов инвестиций за год

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил 2,5 млрд долларов.

Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает finance.ua.

"Темпы роста прямых иностранных инвестиций по итогам года составили $2,5 млрд", – сообщил он.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается позитивная тенденция, которая прослеживается как через прирост ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.

В 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов, большая часть которых была направлена ​​в реальный сектор экономики.

Как ранее сообщал Фокус:

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. На форуме выступил и президент Украины.

Также серию встреч провел премьер Гончарук. Он также присутствовал на подписании соглашения между немецким ж/д-гигантом Deutsche Bahn и УЗ.