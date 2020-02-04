Кабмин просит Раду разрешить продать 49% акций Нафтогаза и Укрзализныци

Кабмин Украины утвердил и передал в Верховную Раду законопроект №2831 про перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Как и говорилось ранее, список запрещенных к приватизации объектов останется. Законопроект с предложенными 219 стратегическими предприятиями обеспечит их сохранения в государственной собственности, но главным условием – дальнейшим эффективным управлением", – рассказал первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

В законопроекте сказано, что определены три группы предприятий:

В первой группе – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации, такие как: АО НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця"; и "Укрпошта".

Во второй группе предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или те, что имеют критически важное значение для общества. Это "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Укроборонпром" с предприятиями, которые входят в него.

В третьей группе – объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации: "Национальный цирк Украины", киностудия Довженка.

Как ранее сообщал Фокус: