Правительство провалило план по приватизации в 2019 году

Вместо запланированных 17,1 млрд грн получено только 0,5 млрд грн

От приватизации госимущества в 2019 году в государственный бюджет поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.

При этом, как отметили в ФГИ, на обеспечение работы самого фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму – 481,5 млн грн.

Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн, и во время корректировки закона о госбюджете осенью 2019 эта цифра не менялась.

В целом же благодаря работе ФГИУ в бюджет поступило почти 2,7 млрд грн:

1,5 млрд грн – от аренды;

536,5 млн грн – от приватизации;

609,65 млн грн – от дивидендов.

Чтобы покрыть недостачу поступлений от приватизации, Кабмин в ноябре увеличил финансирование госбюджета по коду "Заимствования" на сумму 16,4 млрд грн. Тем самым был увеличен государственный долг.

Как ранее сообщал Фокус: