Коболев ожидает существенное снижение цены на газ в феврале
Цена на газ в феврале "порадует потребителей". Об этом сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "РБК-Украина".
"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены". – сказал он.
Слова Коболева подтверждает биржевая статистика. В Европе сейчас отмечается рекордное снижение цен на газ. Спотовые котировки не покрывают даже себестоимости производителей.
7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% – со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года. За 16 лет ниже они опускались лишь дважды, да и то не в разгар зимы – в III квартале 2019-го и в апреле 2007-го.
Напомним, что в конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин работает над тем, чтобы объединить в одну платежки за потребление и транспортировку газа. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
- Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством "Нафтога" потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.