Правительство перечислило шахтерам еще 163 млн грн

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Деньги предназначены для работников таких предприятий:

"Шахта им. М.С.Сургая";

Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";

"Мирноградуголь";

"Селидовуголь";

"Торецкуголь";

"Первомайскуголь";

"Лисичанскуголь";

"Львовуголь";

"Волыньуголь".

Напомним, что в госбюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.

4 февраля заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко сообщил, что Кабмин направил 169 млн грн на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

В декабре правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплат шахтерам, – сообщил Гончарук.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. "Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислено 1 млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус: