Правительство перечислило шахтерам еще 163 млн грн
Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами государственных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
Деньги предназначены для работников таких предприятий:
- "Шахта им. М.С.Сургая";
- Шахтоуправление "Южнодонбасское №1";
- "Мирноградуголь";
- "Селидовуголь";
- "Торецкуголь";
- "Первомайскуголь";
- "Лисичанскуголь";
- "Львовуголь";
- "Волыньуголь".
Напомним, что в госбюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.
4 февраля заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко сообщил, что Кабмин направил 169 млн грн на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".
В декабре правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплат шахтерам, – сообщил Гончарук.
В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. "Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислено 1 млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в декабре прошлого года в пресс-службе СБУ.
- Телеканал "Прямой" купил квартиру семье погибшего шахтера после перепалки с Зеленским.