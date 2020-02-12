Управлением госдолгом будет заниматься специальное ведомство, – Кабмин

Правительство создало Долговое агентство Украины, которое будет заниматься управлением государственным и гарантированным государством долга. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, создание такого агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов на обслуживание долгов.

Такая модель управления госдолгом применяется в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции и других странах.

Долговое агентство создается как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.

Напомним, 14 ноября 2019 Верховная Рада в целом одобрила проект закона, которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства.

Планом действий правительства предусмотрено нормативно-правовое обеспечение деятельности Долгового агентства к июлю 2020 года. Регистрация юридического лица запланирована не позднее 1 сентября этого года.

Динамика изменения совокупного госдолга Украины (источник: minfin.com.ua)

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