"Вознаграждение за стукачество" предложено убрать из законов о кассовых аппаратах, – законопроект

Члены депутатской группы "Довира" зарегистрировали законопроекты №2645-1 и №2665, призванные откорректировать наиболее спорные положения уже действующих новых законов о регистраторах расчетных операций (РРО) или кассовых аппаратах. Об этом в Facebook сообщил председатель депутатской группы Олег Кулинич.

"Мы предлагаем отменить так называемый "кэшбек". Понятно, что этим механизмом предлагалось стимулировать покупателей способствовать выводу нелегально работающего бизнеса из "тени". Но, по факту, этот механизм никогда не сможет стать по-настоящему эффективным", – отмечает Кулинич.

Напомним, что под кэшбеком традиционно понимают маркетинговый инструмент – возвращение покупателю части денег после покупки (обычно совершенной в интернете). Применительно же к законам о РРО, этим термином почему-то назвали возврат части денег покупателю, который сообщил о том, что продавец ему не выдал фискальный чек.

По мнению Кулинича, норма о кэшбеке с большой вероятностью станет средством дополнительного давления на бизнес со стороны налоговых органов и приведет к многократному увеличению количества фактических проверок, тем более – на основе очень субъективного подхода.

"Во-вторых, мы предлагаем отменить отчетность предпринимателей, устанавливающих себе на смартфон программное обеспечение, которое будет использоваться для проведения расчетных операций. Если налоговые органы в режиме онлайн полностью контролируют проведение всех операций предпринимателя через соответствующую систему, то какая еще отчетность со стороны предпринимателей им нужна?", – спрашивает депутат.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают вернуть размеры штрафов к уровню, который существовал до введения в действие последних законов о РРО.

Депутат приводит пример возможного наложения штрафа исключительно из-за возникновения технических проблем. "Закон гласит, что в случае отсутствия связи и непроведения операций через электронную систему, нужно отправить в налоговые органы отчетность в течение часа после возобновления связи. Получается, что на штраф можно нарваться в любое время дня и ночи и застраховаться от этого невозможно. По нашему мнению, система должна работать таким образом, чтобы автоматически подтягивать информацию о проведенных в режиме офлайн операциях, а не ждать, пока это сделает предприниматель", – считает Кулинич.

Как ранее сообщал Фокус: