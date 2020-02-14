Независимые суды, а не няни. Посол ФРГ объяснила, чего ждут инвесторы от властей Украины
В Украине уже работают две тысячи немецких фирм и им нужны не инвестиционные няни, а незаисимые суды.
Об этом в интервью hromadske рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Сегодня говорят о нянях, раньше Кличко говорил о бодигардах. Нащим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды", – говорит Фельдгузен.
По ее словам, если власти обеспечат независимость судов, немецкие инвесторы получат от своих коллег, которые уже работают в Украине, "хорошие сигналы" и поймут, что нужно действовать.
"Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во первых. Второе – это общие макроэкономические индикаторы", – пояснила Фельдгузен.
Развивая тему, посол напомнила, что в конце прошлого года крупная немецкая фармацевтическая компания купила завод в Белой Церкви.
"Это хороший пример, ведь появляются новые рабочие места. И речь не о большом городе. Надеюсь, что в этом году таких проектов будет больше", – добавила она.
"Ваш президент часто говорит, что нужно прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций. И это правильно", – считает посол.
Об "инвестняне" впервые в Давосе заговорил президент Владимир Зеленский. По его словам, с инвестором, который вложит в Украину 100 млн грн, государство заключит прямое инвестсоглашение по английскому праву.
Также такой инвестор получит персонального опекуна (в речи Зеленского – invest nanny), который говорит на 5 языках и решает все его вопросы в режиме 24/7.
Как ранее сообщал Фокус:
- Среди немецких компаний, которые работают в Украине, есть и аграрии. Недавно они объяснили в письме президенту Владимиру Зеленскому, что не так с законопроектом по рынку земли.
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Фермеры говорят, что работают на арендованных землях и после принятия закона не смогут выкупить землю у государства. Вместо них это могут сделать конкуренты.
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Также они заявили, что такие действия власти могут быть сигналом для инвесторов, ведь они, из-за отсутствия гарантий долгосрочного использования земли, будут опасаться вкладывать в Украину.