Мининфраструктуры через суд разблокировало концессию порта Херсон
Мининфраструктуры через суд добилось отмены запрета сдачи порта Херсон в концессию.
Об этом у себя в Facebook пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Министр сообщил, что суд отменил решение Шестого апелляционного суда Киева о приостановке действия прикала о результатах конкурса на концессию.
В конце января в конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон", которая обязуется инвестировать около 300 млн гривен.
Также премьер Алексей Гончарук уточнял, что "Рисоил" вложит в местную инфраструктуру свыше 18 млн грн.
Кроме "Рисоил-Херсон" в конкурсе участвовали турецкая компания Busserk и украинские "Специальная компания "Морской порт Херсон" и "Укрморпорт".
Уже 3 февраля Шестой апелляционный суд Киева остановил действие приказа Мининфраструктуры по результатам концессионного конкурса. Иск подавала "Специальная компания "Морской порт Херсон".
"Так что концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", – пишет также Криклий.
Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.
В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.
- Также в правительстве разрабатываются проекты концессионных дорог и аэропортов.
- Оператор из Катара получил на 35 лет порт "Ольвия" в концессию.