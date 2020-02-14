Экономика Украины в четвертом квартале показала наихудший рост за четыре года
Внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.
Рост ВВП в третьем квартале составлял 4,1%, во втором – 4,6%, в первом – 2,5%.
Данные за 2020 пока не опубликованы, но, по оценке Нацбанка и Минэкономики, экономика увеличилась на 3,3%.
Оним из главных факторов замедления роста ВВП является снижение промышленного производства в Украине, которое ускорилось как раз к концу 2019 года. В целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года. Спад промышленности также связан с резким укреплением гривны в конце года.
Как ранее сообщал Фокус:
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В 2019 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составил 3,3%, в то время как в 2018 году – на 3,4%. Об этом говорилось в "Обзоре экономической активности" Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3%, прогнозируемых ранее.
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Министр финансов Оксана Маркарова считает, что для ускорения экономического роста крайне важным является принятие закона о концессиях, рынке земли и других важных инициатив.