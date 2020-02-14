В Евросоюзе сняли запрет на ввоз мяса птицы из Украины

Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

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"Ждем обнародования соответствующего решения", – написал он.

По его словам, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов не рады прогрессу сотрудничества с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс", – отметил он.

Он также добавил, что приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере.

Как писал Фокус:

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина вошла в пятерку мировых экспортеров курятины.