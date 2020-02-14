Плохая погода и неурожай овощей. Милованов назвал причины замедления роста экономики
В четвертом квартале 2019 года рост экономики замедлился из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.
Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает пресс-служба Кабмина.
По его словам, прежде всего такие ожидания были сформированы не совсем обычными сроками сбора урожая зерновых и других культур. Теплая погода привела к ранним сборам, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на третий квартал. И соответственно в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в четвертом квартале.
Сообщается, что в министерстве ожидали замедления и привели ряд факторов, которые влияли на снижение объемов выпуска промышленности в червертом квартале.
Милованов рассказал о таких проблемах:
- Тентенденции на внешних рынках
"В этом году усиление торговых войн в мире стало следствием падения промышленного производства на многих рынках, в том числе и в Европе... Кроме того, существенно упали цены на черные металлы – в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате, металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наибольший вклад в общее падение промышленности", – сообщает министр.
- Проблемы с логистикой
По его словам, в прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, кроме того, переориентировались с европейского направления и азовских портов.
- Теплые погодные условия
По словам министра, погода была весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара – на 4,1% (и на 15,7% в декабре).
- Меньший урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей
"Меньший урожай имел важное влияние на пищевую промышленность, рост объемов выпуска которой замедлился до 0,2%", – сообщил министр.
По словам Милованова, эти факторы усиливались снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высоких темпов роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда.
Напомним, внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года.
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