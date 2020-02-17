"Нафтогаз" ответил Гончаруку по добыче газа: украинские месторождения – "выжатый лимон"

В ближайшем времени о наращивании объемов добычи газа в Украине речи не идет.

Об этом на пресс-конференции заявил глава газового бизнеса НАК Андрей Фаворов, пишет НВ.

По его словам, в лучшем случае можно говорить о том, что добыча останется на стабильном уровне.

Причина этому – выработка всех крупных месторождений в Украине, которые сейчас можно сравнить с "выжатым лимоном".

Большая часть из таких месторождений разрабатываются еще с 1960 – 1970-х годов, причем с использованием технологий и оборудования 40 – 50-летней давности.

В этой связи Фаворов анонсировал новую программу с условным названием "Тризуб", которая объединит добычу природного газа из более глубоких залежей, добычу сланцевого газа и разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Но о предположениях по объемам добычи в "Нафтогазе" пока решили не уточнять: обещали рассказать ближе к концу 2020 года.

На прошлой неделе премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабмин работает над увеличением добычи газа на территории Украины.

По этой причине в правительстве пообещали избавиться от "смотрящих" за добычей и групп влияния.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.