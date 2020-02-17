Коболев советовался с инвесторами по выходу "Нафтогаза" на IPO
На прошлой неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев советовался с инвестбанками и потенциальными инвесторами по возможному выходу НАК на IPO.
Об этом он сегодня сообщил у себя в Facebook.
По словам Коболева, по результатам встреч он получил положительные отзывы.
Также он добавил, что успешность IPO будет зависеть от способности НАК продемонстрировать клиентоориентированность.
"Это, в частности, создание удобств для конечного потребителя (диджитализация) и управление объемом потребления (энергоэфективность)", – пишет Коболев.
Под конец глава "Нафтогаза" отметил, что его команду "рынок воспринимает положительно", ведь НАК "выполняет обязательства и придерживается задекларированных целей".
В комментариях к своему посту Коболев добавил, что искать консультантов для вывода компании на IPO начнут уже в апреле-мае.
Ранее глава НАК рассказывал, что акции "Нафтогаза" потенциально могут разместить на биржах в Лондоне и США, но сколько компания может стоить он не уточнил.
Для выхода на биржу и продажи части своих акций компания должна провести аудит и полностью открыть свою отчетность. Таким образом, компания становится публичным акционерным обществом с прозрачной доходностью.
Выход на фондовый рынок также может послужить основой для привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего развития компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Контракт главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается уже в марте. Его продление зависит от решения наблюдательного совета компании.
- Сам же Коболев не против продолжить остаться в "Нафтогазе", ведь это "очень интересная работа, которая приносит много удовольствия".