Средний штраф на таможне в январе вырос до 54 тысяч гривен
По итогам января средний размер штрафа по одному делу о нарушении таможенного законодательства вырос в годовом выражении в четыре раза, до 54 тыс. грн. Об этом говорится в официальном сообщении Государственной таможенной службы (ГТС).
В сравнении с январем 2019 года стало в 2,5 раза больше дел с реально изъятыми товарами.
За январь предотвратили 1714 попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн. А по состоянию на 18 февраля, таких случаев уже 2880 на 192 млн грн.
Показатели за февраль в таможне пообещали обнародовать в начале марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, которые будут способствовать искоренению коррупции.
- Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.
- Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников. Таким образом он планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.