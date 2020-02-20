Определены новые претенденты на грант в $50 тысяч для стартапов

Украинский фонд стартапов объявил восемь новых команд, которые будут бороться за государственное финансирование в размере $50 тыс. (так называемый seed-грант).

Претендентов отобрали 98 экспертов из 500 поданных заявок. Победителей определят 25 февраля.

Отобраны такие стартапы:

Allzap – разработчик платформы для создания интернет-магазинов по продаже автозапчастей.

LightUponCloud – скоростной сервис синхронизации файлов пользователя.

Agrifinance Online – помогает объединить участников сельскохозяйственного рынка Украины (фермеров, инвесторов, трейдеров, дистрибьюторов и страховщиков) на одной платформе.

RoboBus – платформа-прицеп, мобильная лаборатория для изучения робототехники.

NUWORK – CRM-система управления наймом на начальные позиции и при массовом подборе персонала.

GoodZone – сервис для видеозвонков, основная цель которого – объединить людей, независимо от их статуса.

HarvesTrack – аппаратные и программные решения для контроля процесса сбора урожая и предупреждению кражи зерна во время уборки.

ZALM – продукт в сфере безопасности личных вещей, который позволяет повысить безопасность личного рюкзака путем простой установки гаджета.

На сегодняшний день еще 600 заявок находятся на рассмотрении экспертов, всего в программе зарегистрировалось более 1300 участников.

Напомним, что первые стартапы для получения грантов определили 10 февраля. Ими стали восемь команд, которые получат 9 млн грн от государства.

Как ранее сообщал Фокус: