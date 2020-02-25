Украина сохранила лидерство в мировом экспорте подсолнечного масла

Украина по итогам 2019 года заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла и шрота. Экспорт в стоимостном выражении составил $4,3 млрд (прирост за год на 4%) и $975 млн (11%) соответственно. Об этом сообщил "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Украина стабильно занимает лидирующие позиции на мировом рынке подсолнечного масла, составляя примерно треть в мировом производстве и около 55% – в мировом экспорте.

Наша страна также вторая в мире по экспорту рапса – $1,3 млрд (27%), четвертая по экспорту кукурузы – $5,2 млрд (49%), ячменя – $710 млн (4%) и ржи – $3,9 млн (минус 75%).

В декабрьском обзоре минсельхоза США прогнозируется мировое производства масличных культур в 2019/20 маркетинговом году на уровне 574,6 млн т, из них 337,5 млн т сои, 68 млн т рапса и 53,5 млн т подсолнечника. Мировая переработка семян подсолнечника прогнозируется на уровне 49,1 млн т, что на 2,3 млн т превысит показатель прошлого сезона. В Украине ожидается производство 15,5 млн т подсолнечника, 6,5 млн т подсолнечного масла и 6,3 млн т шрота.

В 2019 году экспорт агропродукции из Украины составил рекордные $22,2 млрд. Это на 19% больше чем за 2018 год.

Как ранее сообщал Фокус: