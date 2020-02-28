На зарплаты шахтерам перечислят 654 млн грн – Минэкоэнерго
На следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит государственным угольным предприятиям 654 млн грн. Эти деньги будут направлены на выплату зарплат шахтерам и на обязательные платежи, связанные с зарплатами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один в повестке дня, задолженность должна быть погашена в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.
В госбюджете-2020 по программе "Реструктуризация угольной отрасли" предусмотрены 1,96 млрд грн на зарплаты и погашение задолженности по ней.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский пообещал закрыть долги по зарплате перед шахтерами до конца апреля. По его словам, если этого сделано не будет, министры в правительстве останутся без заработной платы.
26 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин выполнит задание президента по погашению задолженностей перед шахтерами.
Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт. И об этом он сказал 25 февраля на совещании с профсоюзами горняков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Госпредприятие "Львовуголь" из-за организации его руководителями масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам ежемесячно теряло не менее 1 млн грн. Об сообщили в декабре прошлого года в пресс-службе СБУ.
- Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами государственных предприятий.