Болгария добилась от "Газпрома" снижения на 40% цены на газ

"Газпром" согласился привязать цену на газ для Болгарии к котировкам на западноевропейских газовых хабах, отказавшись от нефтяной индексации в контракте, передает Reuters. Благодаря этому цена на газ, импортируемый из России, будет снижена на 40%, сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов.

Он назвал это событие символичным подарком к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Но реально цену удалось снизить благодаря диверсификации и конкуренции.

В конце декабря 2019-го Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока". В октябре этого года она сможет получать до 1 млрд кубометров в год из Азербайджана через газопровод TAP. Кроме того, Болгария получит доступ к мировому рынку сжиженного газа (СПГ) через Грецию и рассчитывает импортировать газ из США, Катара и Египта.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова также отметила важную роль, которую сыграла Европейская комиссия во время переговоров с "Газпромом". В 2018 году «Газпром» в рамках урегулирования антимонопольных претензий Еврокомиссии взял на себя дополнительные обязательства в отношении стран Балтии, Польши и Болгарии. Еврокомиссия считала, что «Газпром» злоупотреблял доминирующим положением, навязав этим потребителям контракты с нефтяной индексацией. Эти страны получили право требовать от российской монополии пересмотра цен, если они существенно отличаются от котировок газовых хабов в Западной Европе.

Заключенное соглашение предполагает, что государственный регулятор Болгарии задним числом должен пересчитать цены на газ за период с августа 2019 года по февраль текущего года. Таким образом, болгарским потребителям будет возвращено около 75 млн евро.

Ранее аналитики прогнозировали снижение цены российского газа для Болгарии не менее чем на 50%, до $140 за 1 тыс. кубометров.

Болгария импортирует из России 2,9 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту, действующему до 2022 года.

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