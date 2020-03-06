Глава НБУ прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 10%

Глава Национального банка Яков Смолий анонсировал снижение учетной ставки в течение 2020 года до 7%. В таком случае ставки по ипотеке могут снизиться до 10%. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"По нашему базовому сценарию учетная ставка НБУ в течение года снизится до 7%. Это будет транслироваться в снижение ставок во всей экономике. То есть ставки по депозитам будут постепенно двигаться к однозначному уровню, вслед за ними снизятся ставки по кредитам", – говорит он.

В таком случае в обозримом будущем при дальнейшем проведении реформ ставки по ипотеке могут снизиться до 10%.

"Мы должны понимать, что в стоимости кредита кроме цены самого ресурса есть и другие составляющие — например, риски, закладываемые банком при принятии решения. Если говорить об ипотеке, то это риски, связанные с застройщиками и недостаточно прозрачными механизмами ведения этого бизнеса. Также присутствует риск невозможности взыскать и реализовать залоговое имущество из-за не до конца реформированной судебной системы, зачастую принимающей решения не в пользу кредиторов. Это те факторы, которые будут мешать снижению ставок", – добавил Смолий.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua. Глава НБУ Яков Смолий рассказал, вернут ли ПриватБанк Коломойскому и зачем Украине выпуск такого большого количества ОВГЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство Алексея Гончарука ставила себе целью снижение ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб тогда говорил, что пока можно говорить о падении ставок по ипотеке до 14-15% и даже ниже.