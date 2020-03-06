Коломойский не может рассчитывать на компенсацию за ПриватБанк, – глава НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Игорь Коломойский не может вернуть себе ПриватБанк или получить за него компенсацию. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"Есть решение суда первой инстанции от 18 апреля 2019 года о признании неправомерными действий Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физлиц по национализации ПриватБанка. Мы и Минфин подали апелляционную жалобу, и пока Апелляционный суд не принял решения. Но мы уверены, что все, что в 2016 году предпринял НБУ, было сделано исключительно в рамках законодательства, поэтому готовы в судах доказывать правомерность наших действий. Кроме того, действующее законодательство говорит, что, если неплатёжеспособный банк приобретён инвестором, а в нашем случае инвестор — это государство, он не может быть возвращён бывшим акционерам", – говорит Смолий.

При этом он считает, что Коломойский не может рассчитывать на компенсацию даже в случае принятия законопроекта о невозврате банков бывшим владельцам, который предполагает возможность выплаты компенсации владельцам неправомерно выведенного с рынка банка (законопроект №2571 был подготовлен Кабмином Алексея Гончарука и отозван из Рады 4 марта в связи со сменой правительства).

"Ошибочно считают, что закон касается исключительно ПриватБанка. На самом деле он касается "зомби-банков", акционеры которых пытаются реанимировать их через суды, требуя вернуть банковские лицензии. Но в банковском законодательстве на сегодня отсутствует механизм, позволяющий "воскресить" выведенный с рынка банк. Поэтому и нужно предусмотреть возможность предоставления компенсации акционерам в случае, если суд признает незаконным выведение банка с рынка", – рассказал глава НБУ.

В таком случае акционер банка должен в суде доказать нанесение ему ущерба и его размер. Однако Смолий уверен, что даже при таком ходе событий Коломойский не сможет получить компенсацию за ПриватБанк, поскольку капитал банка на момент национализации был отрицательным.

"В соответствии с законом, если он будет принят, должен быть проведён расчёт капитала банка на момент выведения с рынка, и этот расчёт должен подтверждаться заключением аудиторской компании. Если она подтвердит положительное значение капитала в банке, тогда компенсация возможна. Но в ПриватБанке на момент национализации был отрицательный капитал", – считает Смолий.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua. Яков Смолий рассказал, почему так сильно укрепилась гривна и зачем Украине выпуск такого большого количества ОВГЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Игорь Коломойский заявил, что рассчитывает вскоре вернуть контроль над "Приватбанком". Причем не обязательно через суды, но "законным путем".