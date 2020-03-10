Европейские фондовые биржи открылись ростом на 0,6–1,5% после падения днем ранее

Основные европейские фондовые индексы в начале торгов 10 марта продемонстрировали ростом после падения на 3–10% днем ранее. Это падение произошло после обвала цен на нефть.

По состоянию на 11 часов по киевскому времени основные индексы имеют такую динамику (по данным Euronext и BBC):

британский FTSE 100 – плюс 1,26% к закрытию;

французский CAC 40 – 1,53%;

немецкий DAX – 0,65%;

швейцарский SMI – 1,60%.

В Азии акции сегодня продемонстрировали примерно такую же динамику. В частности, в Японии они выросли после того, как премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что его правительство будет тесно сотрудничать с центральным банком для стимулирования экономики. "Рынки нервничают на фоне неопределенности в отношении глобальных экономических перспектив", – сказал Абэ.

"Существует неопределенность в отношении того, когда будет локализован коронавирус, и рынки делают очень нестабильные шаги", – заявил 10 марта в парламенте глава Банка Японии Харухико Курода.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. На рынке нефти началась ценовая война, которая отразилась на фондовом рынке.

И все это происходит на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: