Европейские фондовые биржи открылись ростом на 0,6–1,5% после падения днем ранее
Основные европейские фондовые индексы в начале торгов 10 марта продемонстрировали ростом после падения на 3–10% днем ранее. Это падение произошло после обвала цен на нефть.
По состоянию на 11 часов по киевскому времени основные индексы имеют такую динамику (по данным Euronext и BBC):
- британский FTSE 100 – плюс 1,26% к закрытию;
- французский CAC 40 – 1,53%;
- немецкий DAX – 0,65%;
- швейцарский SMI – 1,60%.
"Существует неопределенность в отношении того, когда будет локализован коронавирус, и рынки делают очень нестабильные шаги", – заявил 10 марта в парламенте глава Банка Японии Харухико Курода.
Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. На рынке нефти началась ценовая война, которая отразилась на фондовом рынке.
И все это происходит на фоне распространения эпидемии коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 марта цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года. Нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44.
- Лукашенко сказал, что Беларуси поступили предложения по поставке нефти, на фоне скандала с РФ. По словам Лукашенко, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн".
- Россия заявила, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам. В Роснефти сообщили, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу