Фондовый рынок США пережил крупнейший обвал за последние 30 лет

Американские биржи закрылись падением от 9 до 11%.

По состоянию на 22:00 по киевскому времени, крупнейшие фондовые индексы США упали более чем на 9%: S&P 500 упал на 9,51%, Nasdaq на 9,43%, Dow Jones – на 9,99%, Russel 2000 – на 11,19%.

Биржи США открылись падением на 7%. Торги были остановлены на десять минут. К 19:00 S&P 500 упал на 8,57%, до 2506,4 пункта, NASDAQ Composite – на 8,10%, до 7323,04 пункта, индекс Dow Jones – на 8,9%, до 21457,96 пункта.

По состоянию на 22:00 цена нефти на марку Brent упала на 9,5% и торгуеся по стоимости 32.670 за баррель.

Самая дорогая криптовалюта – Bitcoin – упала в цене до $5,678. В последний раз она опускалась до такого уровня еще в мае 2019 года.

За сутки, по данным Bloomberg, 100 самых богатых людей мира потеряли $70,5 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: