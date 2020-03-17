"Укравтодор" не планирует из-за коронавируса изменять планы строительства дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", – говорится в сообщении.

При этом "Укравтодор" настаивает, чтобы подрядчики предприняли необходимые меры для безопасности работы сотрудников.

В этом году "Укравтодор" объявил о досрочном начале дорожных работ – 26 февраля в 17 областях Украины начались ремонтные работы на 68 объектах.

В Дорожном фонде на 2020 год заложено около 30 млрд грн на дороги общегосударственного значения. Считается, что на эти деньги будет построено и отремонтировано 4000 км дорог. Обещано, что технический надзор за строительством и ремонтом приоритетных дорог будут осуществлять зарубежные компании.

В начале марта Кабмин разрешил "Укравтодору" взять кредиты на 19,3 млрд грн под госгарантии.

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