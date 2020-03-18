Курс рубля обвалился до четырехлетнего минимума
Сразу после открытия торгов на Московской бирже доллар преодолел отметку в 79 руб впервые с 12 февраля 2016 года. После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб.
Евро в это же время торговался на уровне 84,3 рубля. К 10:39 по Москве он поднялся выше 85 рублей.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,7%, индекс РТС – на 3,7% ниже 900 пунктов.
Отметим, в начале месяца за 1 доллар просили 69 рублей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.
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Коронавирус привел мировые фондовые рынки к историческому падению.
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Падение на американском фондовом рынке ускорилось в последние часы торгов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа.